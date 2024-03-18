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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

18.03.2024 08:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259421


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SANEL 28,98 16.635.824 % 9,94  
BURVA 136,10 10.527.388 % 9,94  
IZINV 58,20 22.746.590 % 9,92  
BASCM 17,80 6.791.020 % 9,74  
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13:11 Alış Satış %  
Dolar 32,2983 32,3053 % 0,55  
Euro 35,2310 35,2557 % 0,39  
Sterlin 41,9298 42,1400 % 0,83  
Frank 37,2546 37,4413 % 0,80  
Riyal 8,7846 8,8287 % 0,84  
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13:11 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,07 25,11 % 0,66  
Platin 920,16 921,97 % 0,66  
Paladyum 1.065,62 1.069,86 % 0,66  
Brent Pet. 86,14 86,14 % 0,66  
Altın Ons 2.155,93 2.156,15 % 0,66  
Seans Raporu 13:11
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