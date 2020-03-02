METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
02.03.2020 16:15
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCEL TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823312
BIST
16:19107.776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.782,25
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:196,2263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:196,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0543
|Açılış
|: 6,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:19320,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,39
|Açılış
|: 320,75
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|446.448.854
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.480.897
|% 14,95
|
|GYHOL
|22,96
|6.957.775
|% 14,86
|
|VKFYO
|2,36
|9.232.282
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|34.409.243
|% 14,35
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,03
|12.938.150
|% -3,24
|
|BURVA
|14,50
|45.531
|% -2,95
|
|ECZYT
|11,69
|8.962.595
|% -2,58
|
|THYAO
|11,93
|977.810.101
|% 1,53
|
|ASELS
|28,20
|514.784.705
|% 2,55
|
|KARSN
|1,97
|446.448.854
|% 17,96
|
|GARAN
|9,65
|399.178.916
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,41
|323.834.069
|% 5,24
|
|KARSN
|1,97
|446.448.854
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,41
|323.834.069
|% 5,24
|
|ODAS
|2,05
|221.562.316
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|138.053.968
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|138.657.365
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9248
|7,9646
|% -0,52
|
|Frank
|6,4723
|6,5113
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,43
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,41
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|10,85
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|5,25
|
|Çeyrek
|513
|525
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|50,37
|50,37
|0,70
|