METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
16.04.2020 14:26
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838626
BIST
17:1695.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 123,66
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:166,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:167,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:16386,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,01
|Açılış
|: 386,47
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|92.761.087
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.801.558
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.508.484
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.819.806
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.590.136
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.299.901
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.474.322
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.681.482
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.474.322
|% -9,97
|
|ASELS
|26,50
|1.092.368.519
|% 0,23
|
|THYAO
|10,16
|993.246.371
|% -1,93
|
|ECILC
|4,80
|904.123.233
|% 9,84
|
|GARAN
|8,25
|828.186.675
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,05
|233.757.508
|% 2,94
|
|ECILC
|4,80
|904.123.233
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|101.312.438
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.523.819
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|282.596.646
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6471
|8,6904
|% 0,20
|
|Frank
|7,1544
|7,1975
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,87
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|25,00
|
|Tam
|2.541
|2.603
|25,70
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|12,50
|
|Çeyrek
|620
|633
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
|
Seans Raporu
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17:27PENGD
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17:25IZMDC
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