METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
02.07.2020 15:19
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854092
BIST
15:48116.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.517,09
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:486,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:487,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:48389,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 389,30
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|100.463.427
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.057.403
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.289.673
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.481.959
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|4.148.274
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,76
|12.962.429
|% -2,91
|
|GARAN
|8,37
|997.723.244
|% 0,84
|
|SISE
|5,86
|682.285.592
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,32
|668.408.030
|% 3,85
|
|THYAO
|12,28
|658.424.997
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,25
|584.710.643
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|579.522.129
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|264.366.855
|% 8,60
|
|ALBRK
|1,75
|337.601.613
|% 2,34
|
|KRDMD
|3,25
|584.710.643
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|525.679.296
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5625
|8,6054
|% 0,53
|
|Frank
|7,2350
|7,2786
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,17
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,52
|
Seans Raporu
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16:04PKENT
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16:03XU100
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16:03BJKAS
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 008, 244 adet işlem