METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
10.03.2021 10:13
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916763
BIST
11:281.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:287,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:289,0602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1129
En Düşük
9,0359
11:28419,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 419,95
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TRILC
|14,64
|315.258
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.796.263
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.151.260
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.692.591
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,88
|14.846.095
|% -7,64
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,65
|14.340.469
|% -4,20
|
|SASA
|44,12
|663.151.275
|% 4,45
|
|PETKM
|6,32
|509.117.835
|% 1,28
|
|GARAN
|8,99
|460.401.773
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,49
|399.501.907
|% 1,49
|
|KRVGD
|18,99
|294.780.055
|% 7,96
|
|PETKM
|6,32
|509.117.835
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,39
|167.716.388
|% -0,42
|
|ODAS
|3,95
|256.424.644
|% 0,77
|
|TSKB
|1,72
|100.277.507
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,49
|399.501.907
|% 1,49
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6125
|7,6170
|% 0,13
|
|Euro
|9,0521
|9,0602
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,5583
|10,6112
|% 0,09
|
|Frank
|8,1721
|8,2213
|% 0,00
|
|Riyal
|2,0272
|2,0373
|% 0,14
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,41
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|-0,71
|