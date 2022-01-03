METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
03.01.2022 18:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GÜNCEL TANITIM FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988271
BIST
10:111.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 25,64
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.955
En Düşük
1.940
10:1113,2810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2127
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1114,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1886
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:11768,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,21
|Açılış
|: 768,21
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:11
|CRFSA
|46,22
|3.127.754
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|KRSTL
|3,07
|25.295.218
|% 8,87
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|TSPOR
|7,07
|75.827.012
|% 6,16
|
|BAGFS
|16,96
|10.371.363
|% -4,18
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|EDATA
|18,60
|348.113
|% -2,87
|
|BANVT
|94,45
|403.919
|% -2,78
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|EREGL
|29,66
|151.748.420
|% 1,44
|
|THYAO
|22,18
|143.076.634
|% 1,56
|
|SISE
|14,23
|124.142.887
|% 2,67
|
|KRDMD
|9,64
|96.097.899
|% 1,90
|
|GARAN
|11,48
|76.900.308
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,25
|55.423.554
|% 0,90
|
|TSPOR
|7,07
|75.827.012
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,64
|96.097.899
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,46
|30.738.777
|% 0,00
|
|SISE
|14,23
|124.142.887
|% 2,67
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2056
|13,2810
|% 1,63
|
|Euro
|14,9142
|14,9904
|% 1,27
|
|Sterlin
|17,7402
|17,8291
|% 0,82
|
|Frank
|14,3278
|14,4141
|% 0,92
|
|Riyal
|3,5079
|3,5254
|% 0,85
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|1,83
|
|Altın Gr.
|774
|774
|14,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,11
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,08
|
Seans Raporu
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