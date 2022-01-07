METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
07.01.2022 14:10
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989849
BIST
14:562.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,60
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
14:5613,8820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0401
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
14:5615,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0815
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
14:56799,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,33
|Açılış
|: 799,92
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler14:56
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.278.073
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|KRDMB
|9,09
|45.839.765
|% 8,47
|
|SEYKM
|9,27
|131.961.152
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|62.921.952
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|23.304.580
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,68
|3.125.750.237
|% 1,74
|
|EREGL
|30,74
|2.636.680.062
|% 1,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.801.601.664
|% 6,52
|
|THYAO
|24,42
|1.790.513.445
|% -1,77
|
|SISE
|14,82
|1.169.556.251
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,60
|1.149.603.465
|% 3,15
|
|GARAN
|11,68
|3.125.750.237
|% 1,74
|
|KRDMD
|11,28
|1.801.601.664
|% 6,52
|
|EKGYO
|2,30
|346.005.200
|% 1,77
|
|TSKB
|1,56
|222.871.824
|% 3,31
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8649
|13,8820
|% 0,29
|
|Euro
|15,6709
|15,7261
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,7343
|18,8283
|% 0,64
|
|Frank
|14,9776
|15,0679
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6824
|3,7009
|% 0,48
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,48
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,48
|
|Cumhuriyet
|5.298
|5.378
|42,00
|
|Tam
|5.279
|5.413
|46,59
|
|Yarım
|2.552
|2.619
|22,54
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|11,26
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|0,54
|