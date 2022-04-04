METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
04.04.2022 13:50
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015375
BIST
15:292.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 36,83
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.290
En Düşük
2.264
15:2914,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 14,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
15:2916,1785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0394
|Açılış
|: 16,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1647
15:29913,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,88
|Açılış
|: 913,02
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ARMDA
|78,10
|6.705.341
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|135.484.650
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.653.316
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|3.500.621
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|39.293.073
|% 9,86
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.436.590.420
|% -5,36
|
|PAPIL
|19,77
|19.248.323
|% -4,68
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|INFO
|8,25
|21.829.353
|% -3,40
|
|GARAN
|12,51
|2.208.713.589
|% 0,48
|
|SISE
|16,22
|2.045.183.934
|% 5,53
|
|ASELS
|25,34
|1.904.638.263
|% 2,26
|
|THYAO
|33,00
|1.769.796.392
|% 0,67
|
|AKBNK
|7,51
|1.761.313.447
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,47
|1.322.042.362
|% 3,35
|
|KARSN
|5,65
|1.436.590.420
|% -5,36
|
|AKBNK
|7,51
|1.761.313.447
|% 2,74
|
|GARAN
|12,51
|2.208.713.589
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,13
|730.746.813
|% 0,49
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6811
|14,6836
|% 0,00
|
|Euro
|16,1638
|16,1758
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,2084
|19,3047
|% 0,06
|
|Frank
|15,7812
|15,8762
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9048
|3,9244
|% 0,06
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,63
|
|Altın Gr.
|913
|913
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|36,00
|
|Tam
|6.028
|6.178
|33,69
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|16,30
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,54
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42YKSLN
Yüzde 5.26 oranında artışla 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 562, 609 adet işlem
-
15:40GZNMI
Yüzde 7.04 oranında artışla 47.46 lira fiyatla işlem gören hissede 565, 050 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 87 artarak (% 1.63 ) 2, 542
-
15:39XU100
Endeks 2, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 787.00 milyon TL de
-
15:39GEREL
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 304, 991 adet işlem