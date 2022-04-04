METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
04.04.2022 13:50
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015376
BIST
13:422.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 35,81
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.289
En Düşük
2.264
13:4214,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0240
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
13:4216,1983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0196
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1842
13:42911,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,38
|Açılış
|: 911,52
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:40
|ARMDA
|78,10
|5.757.441
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|132.771.692
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.614.408
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|178.464.980
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.249.927
|% 9,92
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|PAPIL
|19,99
|14.725.065
|% -3,62
|
|SONME
|34,40
|3.830.011
|% -3,48
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|INFO
|8,29
|18.595.880
|% -2,93
|
|SISE
|16,25
|1.727.568.823
|% 5,73
|
|ASELS
|25,34
|1.545.501.119
|% 2,26
|
|GARAN
|12,47
|1.538.765.344
|% 0,16
|
|KOZAL
|158,20
|1.413.818.816
|% 9,25
|
|THYAO
|32,96
|1.360.948.481
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,48
|1.237.645.496
|% 3,77
|
|KARSN
|5,83
|1.014.157.733
|% -2,35
|
|AKBNK
|7,47
|1.248.333.988
|% 2,19
|
|GARAN
|12,47
|1.538.765.344
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,44
|409.567.949
|% 3,61
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7074
|14,7125
|% 0,20
|
|Euro
|16,1904
|16,1998
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,2174
|19,3138
|% 0,10
|
|Frank
|15,8022
|15,8974
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9101
|3,9298
|% 0,20
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,73
|
|Altın Gr.
|911
|911
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.132
|19,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|17,91
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|8,67
|
|Çeyrek
|1.458
|1.490
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,32
|