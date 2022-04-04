METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
04.04.2022 13:50
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015378
BIST
17:232.297
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 44,93
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.302
En Düşük
2.264
17:2314,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:2316,1643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0536
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:23912,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,93
|Açılış
|: 912,08
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ARMDA
|78,10
|6.833.425
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.614.146
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.398.960
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.764.697
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.946.302
|% 9,94
|
|KARSN
|5,62
|1.779.422.671
|% -5,86
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,86
|22.086.140
|% -4,24
|
|MZHLD
|31,48
|1.854.358
|% -4,20
|
|GARAN
|12,58
|3.682.276.086
|% 1,04
|
|THYAO
|33,08
|2.802.285.288
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,79
|2.598.740.635
|% 1,22
|
|SISE
|16,12
|2.449.715.447
|% 4,88
|
|AKBNK
|7,59
|2.396.273.901
|% 3,83
|
|EKGYO
|2,51
|1.613.399.315
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,59
|2.396.273.901
|% 3,83
|
|KARSN
|5,62
|1.779.422.671
|% -5,86
|
|GARAN
|12,58
|3.682.276.086
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|1.117.778.823
|% 0,97
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7002
|14,7088
|% 0,17
|
|Euro
|16,1472
|16,1643
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,2390
|19,3355
|% 0,22
|
|Frank
|15,8090
|15,9042
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9087
|3,9283
|% 0,16
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,67
|
|Altın Gr.
|910
|910
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,51
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38EKGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 947, 440 adet işlem
-
17:37TUPRS
Yüzde 5.06 oranında artışla 238.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 986, 679 adet işlem
-
17:35KOZAL
Yüzde 6.28 oranında artışla 153.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 620, 779 adet işlem
-
17:34XU100
Endeks 2, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 43, 819.00 milyon TL de
-
17:33IPEKE
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 801, 915 adet işlem