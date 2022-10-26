METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
26.10.2022 10:42
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074259
BIST
10:284.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 27,38
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.009
En Düşük
3.990
10:2818,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:2818,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6497
En Düşük
18,4735
10:28996,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,82
|Açılış
|: 996,61
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
998,03
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DOGUB
|10,29
|3.958.708
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|GOLTS
|104,80
|24.201.541
|% 7,49
|
|BAYRK
|10,90
|16.743.934
|% 6,86
|
|CRFSA
|59,10
|44.331.386
|% 6,58
|
|AGYO
|7,53
|21.822.618
|% -9,93
|
|ALKA
|36,04
|42.460.714
|% -8,76
|
|UFUK
|63,20
|674.368
|% -6,58
|
|ACSEL
|58,25
|21.052.175
|% -6,05
|
|ATAGY
|5,46
|587.161
|% -4,88
|
|THYAO
|101,70
|1.024.957.180
|% 1,19
|
|AKBNK
|15,81
|531.964.922
|% 1,87
|
|SISE
|33,96
|412.278.398
|% 0,41
|
|SASA
|106,80
|382.779.693
|% 1,71
|
|TUPRS
|375,80
|324.008.579
|% 0,35
|
|TSKB
|3,23
|230.318.712
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|151.906.122
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,81
|531.964.922
|% 1,87
|
|ISGYO
|9,26
|295.210.924
|% 5,11
|
|YKBNK
|9,66
|295.297.252
|% 1,47
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6119
|% 0,05
|
|Euro
|18,6270
|18,6370
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,3786
|21,4858
|% 0,47
|
|Frank
|18,7043
|18,8170
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|15,34
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.700
|6.798
|40,00
|
|Yarım
|3.265
|3.321
|20,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,12
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,24
|