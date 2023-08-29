METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu
29.08.2023 11:33
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190164
BIST
'
14:147.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,76
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1426,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1428,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:141.641,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ADEL
|604,10
|727.647.055
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|26.067.989
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.682.532
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,80
|97.862.421
|% -6,90
|
|ISCTR
|22,24
|9.265.085.176
|% 8,91
|
|TUPRS
|142,20
|5.134.036.053
|% -3,13
|
|ASTOR
|136,60
|4.377.767.238
|% 0,81
|
|SISE
|53,70
|3.874.679.592
|% 0,66
|
|KCHOL
|146,50
|3.836.631.516
|% 3,90
|
|ISCTR
|22,24
|9.265.085.176
|% 8,91
|
|SKBNK
|4,34
|901.873.564
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,64
|1.556.841.811
|% 1,17
|
|YKBNK
|16,94
|2.614.333.099
|% 1,62
|
|ZOREN
|4,74
|689.162.250
|% -2,27
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5722
|26,6465
|% 0,71
|
|Euro
|28,7269
|28,7758
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,3944
|33,5619
|% 0,41
|
|Frank
|29,9230
|30,1033
|% 0,32
|
|Riyal
|7,0684
|7,1039
|% 0,47
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.642
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.957
|11.030
|-56,00
|
|Yarım
|5.491
|5.536
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,73
|0,09
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,60
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GUBRF, ARCLK
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 07 kaybederek (% -0.12 ) 7, 006
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, CASA, CRDFA, OFSYM, AZTEK, DURDO, CRFSA, IZENR, GRSEL, ENERY
-
14:29
MIATK, ULUFA, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:29
KTLEV, BURVA, ALFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında