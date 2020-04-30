METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.907.797
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|33.416.997
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KUTPO
|11,71
|57.928.049
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7053
|8,7489
|% 0,75
|Frank
|7,1560
|7,1991
|% 0,67
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,54
|Altın Gr.
|383
|383
|0,12
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-1,70
|Tam
|2.518
|2.572
|-1,80
|Yarım
|1.227
|1.257
|-0,90
|Çeyrek
|615
|629
|-0,40
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,23
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|2,03
Seans Raporu
- 16:58ESCOM Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 915, 290 adet işlem
- 16:57DMSAS Yüzde -9.78 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 007, 968 adet işlem
- 16:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1472, 02 kaybederek (% -1.24 ) 117, 657
- 16:56XU100 Endeks 100, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 10, 449.00 milyon TL de
- 16:56KRSTL Yüzde -6.84 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 759, 152 adet işlem