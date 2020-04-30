METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.907.797
|% 10,00
|GOLTS
|15,62
|33.416.997
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KUTPO
|11,71
|57.928.049
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7053
|8,7489
|% 0,75
|Frank
|7,1560
|7,1991
|% 0,67
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-11,04
|Altın Gr.
|383
|383
|0,39
|Cumhuriyet
|2.455
|2.513
|0,40
|Tam
|2.520
|2.574
|0,30
|Yarım
|1.228
|1.258
|0,20
|Çeyrek
|616
|629
|0,10
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,13
|-0,19
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|2,19
Seans Raporu
- 16:58ESCOM Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 915, 290 adet işlem
- 16:57DMSAS Yüzde -9.78 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 007, 968 adet işlem
- 16:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1472, 02 kaybederek (% -1.24 ) 117, 657
- 16:56XU100 Endeks 100, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 10, 449.00 milyon TL de
- 16:56KRSTL Yüzde -6.84 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 759, 152 adet işlem