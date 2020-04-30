METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|33.559.139
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|53.926.299
|% 10,00
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|KUTPO
|11,71
|57.944.396
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7046
|8,7483
|% 0,74
|Frank
|7,1559
|7,1990
|% 0,67
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,73
|Altın Gr.
|383
|383
|0,60
|Cumhuriyet
|2.456
|2.514
|1,20
|Tam
|2.521
|2.575
|1,20
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,60
|Çeyrek
|616
|630
|0,30
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,17
|-0,16
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|2,07
Seans Raporu
- 16:59AKGUV Yüzde -5.00 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 206, 285 adet işlem
- 16:58ESCOM Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 915, 290 adet işlem
- 16:57DMSAS Yüzde -9.78 oranında düşüşle 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 007, 968 adet işlem
- 16:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1472, 02 kaybederek (% -1.24 ) 117, 657
- 16:56XU100 Endeks 100, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 10, 449.00 milyon TL de