METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 16:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841749
BIST
16:45100.191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.404,44
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:456,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:457,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:45383,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.754.980
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.955.314
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.590.395
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|51.092.750
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.714.711
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.708.518
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.966.350
|% -9,99
|
|GARAN
|8,32
|1.313.491.286
|% -1,07
|
|THYAO
|10,55
|648.782.539
|% -0,66
|
|ASELS
|26,88
|578.631.491
|% -1,90
|
|PETKM
|3,53
|468.517.940
|% -1,94
|
|AFYON
|2,62
|401.600.821
|% 3,15
|
|ADESE
|1,45
|256.020.981
|% -5,84
|
|GARAN
|8,32
|1.313.491.286
|% -1,07
|
|AFYON
|2,62
|401.600.821
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|299.989.097
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|151.132.652
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7059
|8,7495
|% 0,75
|
|Frank
|7,1586
|7,2017
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,71
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-0,80
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-0,90
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,40
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
|