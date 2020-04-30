METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:00
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841750
BIST
16:45100.191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.404,44
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:456,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:457,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:45383,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|33.559.139
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.926.299
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.715.844
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|57.944.396
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|16.704.679
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.710.889
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.931.432
|% -9,99
|
|GARAN
|8,32
|1.307.290.666
|% -1,07
|
|THYAO
|10,56
|644.851.047
|% -0,56
|
|ASELS
|26,92
|573.906.289
|% -1,75
|
|PETKM
|3,53
|467.626.436
|% -1,94
|
|AFYON
|2,61
|393.277.494
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|255.153.546
|% -5,19
|
|GARAN
|8,32
|1.307.290.666
|% -1,07
|
|AFYON
|2,61
|393.277.494
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,09
|294.305.957
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|150.471.027
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7046
|8,7483
|% 0,74
|
|Frank
|7,1559
|7,1990
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,73
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.514
|1,20
|
|Tam
|2.521
|2.575
|1,20
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|0,60
|
|Çeyrek
|616
|630
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,17
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|2,07
|
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