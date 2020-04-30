METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:00
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841753
BIST
16:55100.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.318,41
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:556,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:557,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:55383,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,25
|Açılış
|: 383,08
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.977.748
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.784.552
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.598.205
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|58.219.780
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|16.722.077
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.718.422
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|14.237.645
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.324.373.864
|% -0,95
|
|THYAO
|10,58
|659.287.870
|% -0,38
|
|ASELS
|26,92
|584.825.652
|% -1,75
|
|PETKM
|3,54
|472.441.579
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|407.523.512
|% 3,15
|
|ADESE
|1,45
|257.662.805
|% -5,84
|
|GARAN
|8,33
|1.324.373.864
|% -0,95
|
|AFYON
|2,62
|407.523.512
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|300.800.984
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|151.611.464
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7016
|8,7453
|% 0,70
|
|Frank
|7,1548
|7,1979
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,21
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.511
|-1,00
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-1,10
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,75
|26,75
|2,53
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