METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:15
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841777
BIST
17:06100.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -1.212,25
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:066,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:067,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
17:06382,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 382,51
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.570.039
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.788.894
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.995.482
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|56.988.548
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.726.513
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.793.908
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.566.366
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.337.947.170
|% -0,83
|
|THYAO
|10,60
|671.826.882
|% -0,19
|
|ASELS
|27,00
|589.848.584
|% -1,46
|
|PETKM
|3,54
|474.400.792
|% -1,67
|
|AFYON
|2,62
|412.291.101
|% 3,15
|
|ADESE
|1,47
|258.741.331
|% -4,55
|
|GARAN
|8,34
|1.337.947.170
|% -0,83
|
|AFYON
|2,62
|412.291.101
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,09
|306.234.619
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|152.240.387
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7136
|8,7573
|% 0,84
|
|Frank
|7,1620
|7,2051
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,54
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-3,70
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-3,80
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|628
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|2,28
|