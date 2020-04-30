METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:15
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841776
BIST
17:09100.455
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.140,07
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:096,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:097,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6089
En Düşük
7,5375
17:09382,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 382,65
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.571.773
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.793.813
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.005.776
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.001.353
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.827.831
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.732.456
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.836.720
|% -9,99
|
|GARAN
|8,32
|1.348.855.988
|% -1,07
|
|THYAO
|10,59
|677.779.857
|% -0,28
|
|ASELS
|26,96
|597.827.827
|% -1,61
|
|PETKM
|3,54
|476.346.852
|% -1,67
|
|AFYON
|2,61
|413.957.841
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|259.742.958
|% -5,19
|
|GARAN
|8,32
|1.348.855.988
|% -1,07
|
|AFYON
|2,61
|413.957.841
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,10
|306.916.224
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,06
|152.682.753
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7198
|8,7635
|% 0,91
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,54
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-3,70
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-3,80
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|628
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|2,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:20ESCOM
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 343 adet işlem
-
17:19YUNSA
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 863, 432 adet işlem
-
17:18OZGYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 967, 591 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TSKB, KRDMD
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, TUPRS, SODA