METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:21
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841783
BIST
17:13100.497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.098,75
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:136,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:137,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0528
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6121
En Düşük
7,5375
17:13382,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,29
|Açılış
|: 382,59
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|54.005.776
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.001.353
|% 9,96
|
|KUTPO
|11,71
|58.475.983
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|30.562.811
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.732.204
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.602.384
|% -9,99
|
|KRONT
|24,52
|49.836.401
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|GARAN
|8,32
|1.348.855.988
|% -1,07
|
|THYAO
|10,59
|677.779.857
|% -0,28
|
|ASELS
|26,96
|597.827.827
|% -1,61
|
|PETKM
|3,54
|476.346.852
|% -1,67
|
|AFYON
|2,61
|413.957.841
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|259.742.958
|% -5,19
|
|GARAN
|8,32
|1.348.855.988
|% -1,07
|
|AFYON
|2,61
|413.957.841
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,10
|306.916.224
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,06
|152.682.753
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7172
|8,7609
|% 0,88
|
|Frank
|7,1661
|7,2093
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,00
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.508
|-4,20
|
|Tam
|2.515
|2.570
|-4,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-2,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,62
|26,62
|2,40
|
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