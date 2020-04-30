METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2020 17:21
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841784
BIST
17:12100.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.113,52
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:126,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:127,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0495
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6110
En Düşük
7,5375
17:12382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.571.773
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.793.813
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.005.776
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.001.353
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.827.831
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.732.456
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.836.720
|% -9,99
|
|GARAN
|8,32
|1.348.855.988
|% -1,07
|
|THYAO
|10,59
|677.779.857
|% -0,28
|
|ASELS
|26,96
|597.827.827
|% -1,61
|
|PETKM
|3,54
|476.346.852
|% -1,67
|
|AFYON
|2,61
|413.957.841
|% 2,76
|
|ADESE
|1,46
|259.742.958
|% -5,19
|
|GARAN
|8,32
|1.348.855.988
|% -1,07
|
|AFYON
|2,61
|413.957.841
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,10
|306.916.224
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,06
|152.682.753
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7198
|8,7635
|% 0,91
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-10,13
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-1,70
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-1,80
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-0,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|2,55
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