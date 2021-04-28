METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2021 16:55
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931816
BIST
16:431.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,94
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:438,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:439,9129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0202
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:43466,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,32
|Açılış
|: 466,75
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:43
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.732.586
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.778.371
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.681.087
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.463
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,88
|74.785.775
|% -9,07
|
|PENGD
|3,59
|50.513.591
|% -8,42
|
|EREGL
|19,10
|876.987.348
|% -1,80
|
|KRDMD
|7,11
|668.181.023
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|621.325.858
|% -0,14
|
|PETKM
|6,44
|545.185.911
|% -1,23
|
|THYAO
|12,04
|537.595.116
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.766.741
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|668.181.023
|% 0,00
|
|GWIND
|4,88
|455.127.791
|% -7,05
|
|GARAN
|7,11
|621.325.858
|% -0,14
|
|PETKM
|6,44
|545.185.911
|% -1,23
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2017
|8,2052
|% 0,00
|
|Euro
|9,8997
|9,9100
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3519
|11,4089
|% -0,30
|
|Frank
|8,9237
|8,9775
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1808
|2,1917
|% -0,10
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-8,62
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,58
|66,58
|0,71
|