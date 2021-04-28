METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2021 16:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931821
BIST
16:441.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,45
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:448,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:449,9152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:44466,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,32
|Açılış
|: 466,75
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:42
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.732.586
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.778.371
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.681.087
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.465
|% -9,78
|
|PENGD
|3,58
|50.642.578
|% -8,67
|
|FRIGO
|34,10
|74.981.279
|% -8,48
|
|EREGL
|19,10
|878.919.869
|% -1,80
|
|KRDMD
|7,11
|671.083.685
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|621.480.801
|% 0,00
|
|PETKM
|6,44
|545.595.054
|% -1,23
|
|THYAO
|12,04
|538.617.260
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,08
|276.874.098
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|671.083.685
|% 0,00
|
|GWIND
|4,85
|456.664.090
|% -7,62
|
|GARAN
|7,12
|621.480.801
|% 0,00
|
|PETKM
|6,44
|545.595.054
|% -1,23
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2017
|8,2052
|% 0,00
|
|Euro
|9,8997
|9,9100
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3443
|11,4012
|% -0,37
|
|Frank
|8,9223
|8,9761
|% -0,32
|
|Riyal
|2,1790
|2,1900
|% -0,18
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-4,78
|
|Altın Gr.
|466
|467
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|0,80
|