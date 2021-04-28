METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2021 16:59
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931825
BIST
16:471.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:478,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:479,9156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:47467,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:47
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.779.045
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.681.390
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.465
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,74
|75.764.503
|% -9,45
|
|PENGD
|3,57
|50.712.896
|% -8,93
|
|EREGL
|19,07
|884.183.453
|% -1,95
|
|KRDMD
|7,11
|674.400.775
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|622.405.672
|% -0,14
|
|THYAO
|12,04
|547.186.970
|% 0,92
|
|PETKM
|6,45
|546.562.803
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,08
|277.047.114
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|674.400.775
|% 0,00
|
|GWIND
|4,87
|458.801.739
|% -7,24
|
|GARAN
|7,11
|622.405.672
|% -0,14
|
|PETKM
|6,45
|546.562.803
|% -1,07
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2021
|8,2057
|% 0,01
|
|Euro
|9,9084
|9,9156
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,3659
|11,4229
|% -0,18
|
|Frank
|8,9344
|8,9882
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1827
|2,1936
|% -0,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-3,01
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|0,72
|
Seans Raporu
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