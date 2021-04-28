METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2021 16:59
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931826
BIST
16:571.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:578,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:579,9168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:57467,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,76
|Açılış
|: 467,32
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:57
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.780.941
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.710.361
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.536
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,80
|76.660.014
|% -9,29
|
|PENGD
|3,59
|51.130.887
|% -8,42
|
|EREGL
|19,12
|895.433.541
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,11
|682.874.660
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|630.820.680
|% 0,00
|
|THYAO
|12,06
|557.832.839
|% 1,09
|
|PETKM
|6,46
|550.302.981
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|277.525.029
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|682.874.660
|% 0,00
|
|GWIND
|4,86
|460.470.836
|% -7,43
|
|GARAN
|7,12
|630.820.680
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|550.302.981
|% -0,92
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1956
|8,2001
|% -0,06
|
|Euro
|9,9081
|9,9168
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,3572
|11,4142
|% -0,26
|
|Frank
|8,9273
|8,9811
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1809
|2,1919
|% -0,10
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,30
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,79
|
Seans Raporu
16:57
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17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 16 kaybederek (% -0.56 ) 1, 451
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17:10FRIGO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 407, 490 adet işlem
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17:06AVTUR
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17:05XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 10, 246.00 milyon TL de