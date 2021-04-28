METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2021 17:00
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931832
BIST
16:471.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:478,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:479,9137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0194
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:47467,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:47
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.779.045
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.681.390
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.465
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,74
|75.764.503
|% -9,45
|
|PENGD
|3,57
|50.712.896
|% -8,93
|
|EREGL
|19,07
|884.183.453
|% -1,95
|
|KRDMD
|7,11
|674.400.775
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|622.405.672
|% -0,14
|
|THYAO
|12,04
|547.186.970
|% 0,92
|
|PETKM
|6,45
|546.562.803
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,08
|277.047.114
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|674.400.775
|% 0,00
|
|GWIND
|4,87
|458.801.739
|% -7,24
|
|GARAN
|7,11
|622.405.672
|% -0,14
|
|PETKM
|6,45
|546.562.803
|% -1,07
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2026
|8,2060
|% 0,01
|
|Euro
|9,9058
|9,9137
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,3638
|11,4208
|% -0,20
|
|Frank
|8,9315
|8,9853
|% -0,22
|
|Riyal
|2,1822
|2,1932
|% -0,04
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,96
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|0,75
|
Seans Raporu
16:47
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16:58PEKGY
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 081, 688 adet işlem
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16:57FRIGO
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 148, 782 adet işlem
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16:56BAKAB
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 786 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 35 kaybederek (% -0.64 ) 1, 450
-
16:55XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 10, 064.00 milyon TL de