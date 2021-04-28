METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2021 17:00
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931833
BIST
17:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,88
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:058,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:059,9187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:05467,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,42
|Açılış
|: 467,46
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:05
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.812.588
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|89.648.527
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.620
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,40
|9.971.056
|% -8,66
|
|EREGL
|18,95
|926.947.924
|% -2,57
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|THYAO
|11,97
|576.728.348
|% 0,34
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,09
|278.758.940
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GWIND
|4,81
|467.646.420
|% -8,38
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1958
|8,2003
|% -0,06
|
|Euro
|9,9115
|9,9187
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,3638
|11,4208
|% -0,20
|
|Frank
|8,9368
|8,9906
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1806
|2,1916
|% -0,11
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|0,76
|
Seans Raporu
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