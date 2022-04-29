METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:01
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025428
BIST
13:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,64
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
13:0514,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0406
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
13:0515,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1106
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
13:05913,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,90
|Açılış
|: 913,39
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler13:05
|EGSER
|23,76
|49.569.883
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.467.917
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.566.540
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.589.648
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.004.436
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.833.416
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|DITAS
|27,94
|22.838.221
|% -8,50
|
|ENJSA
|13,75
|154.766.584
|% -6,53
|
|THYAO
|40,58
|1.983.774.815
|% 0,20
|
|EREGL
|33,36
|605.158.602
|% 0,60
|
|SISE
|17,76
|577.547.388
|% 0,28
|
|TUPRS
|235,10
|556.522.778
|% -1,22
|
|ASELS
|24,36
|506.676.474
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,63
|429.114.791
|% -0,75
|
|ODAS
|2,41
|327.880.722
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,17
|99.341.045
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,87
|361.473.682
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,94
|491.794.334
|% -0,33
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8262
|14,8302
|% 0,27
|
|Euro
|15,6606
|15,6688
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5652
|18,6583
|% 1,10
|
|Frank
|15,2326
|15,3243
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9413
|3,9611
|% 0,31
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,90
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|