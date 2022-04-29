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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

29.04.2022 13:01
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025429


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YUNSA 24,74 6.529.158 % 9,96  
UFUK 31,38 3.363.746 % 9,95  
KNFRT 5,14 28.578.176 % 9,83  
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12:49 Alış Satış %  
Dolar 14,8252 14,8318 % 0,29  
Euro 15,6774 15,6844 % 0,81  
Sterlin 18,5723 18,6654 % 1,14  
Frank 15,2388 15,3306 % 0,59  
Riyal 3,9414 3,9612 % 0,31  
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12:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 20,67  
Altın Gr. 913 913 12,64  
Cumhuriyet 6.063 6.154 82,00  
Tam 6.038 6.189 86,57  
Yarım 2.918 2.994 41,88  
Çeyrek 1.464 1.497 20,94  
Gümüş.Ons 23,46 23,48 0,31  
Gümüş Gr. 11,20 11,22 0,20  
B. Petrol 109 109 1,70  
Seans Raporu 12:49
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