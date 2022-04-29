METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:01
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025435
BIST
12:502.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,55
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
12:5014,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0444
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8340
En Düşük
14,7579
12:5015,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1221
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:50913,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,57
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CEMTS
|25,96
|35.428.770
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|49.422.476
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.535.343
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.746
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.583.470
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.902.160
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.614.573
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|FORMT
|1,37
|7.296.279
|% -9,87
|
|DITAS
|27,84
|22.362.968
|% -8,83
|
|THYAO
|40,58
|1.914.010.423
|% 0,20
|
|SISE
|17,75
|565.829.676
|% 0,23
|
|EREGL
|33,36
|546.720.715
|% 0,60
|
|TUPRS
|235,30
|525.203.000
|% -1,13
|
|ASELS
|24,36
|479.944.706
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,63
|376.080.082
|% -0,75
|
|ODAS
|2,42
|304.130.490
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,17
|97.587.623
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,87
|347.104.997
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|463.903.332
|% -0,45
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8262
|14,8340
|% 0,30
|
|Euro
|15,6764
|15,6803
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,5738
|18,6670
|% 1,15
|
|Frank
|15,2404
|15,3322
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9414
|3,9612
|% 0,31
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|20,97
|
|Altın Gr.
|913
|914
|13,04
|
|Cumhuriyet
|6.063
|6.154
|82,00
|
|Tam
|6.039
|6.190
|87,57
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|42,37
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|21,18
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,82
|