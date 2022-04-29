METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025446
BIST
13:042.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -10,58
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
13:0414,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0404
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
13:0415,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1073
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
13:04912,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,40
|Açılış
|: 912,89
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler13:03
|EGSER
|23,76
|49.560.260
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.456.391
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.566.540
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.589.648
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.992.183
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.831.692
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|22.821.143
|% -8,31
|
|ENJSA
|13,74
|154.129.600
|% -6,59
|
|THYAO
|40,56
|1.971.484.386
|% 0,15
|
|EREGL
|33,36
|602.938.369
|% 0,60
|
|SISE
|17,77
|576.205.617
|% 0,34
|
|TUPRS
|235,10
|555.189.630
|% -1,22
|
|ASELS
|24,34
|505.055.664
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,63
|425.612.833
|% -0,75
|
|ODAS
|2,42
|322.115.394
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|99.211.848
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|360.415.334
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|491.728.107
|% -0,45
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8238
|14,8306
|% 0,28
|
|Euro
|15,6589
|15,6655
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,5670
|18,6601
|% 1,11
|
|Frank
|15,2341
|15,3259
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9409
|3,9607
|% 0,30
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,46
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,40
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|