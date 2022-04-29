METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025448
BIST
12:572.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,57
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
12:5714,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0417
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
12:5715,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1133
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:57913,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,59
|Açılış
|: 913,08
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EGSER
|23,76
|49.502.690
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.430.405
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.564.784
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.587.073
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.922.826
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.788.695
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|4.827.188
|% -9,94
|
|FORMT
|1,39
|10.024.930
|% -8,55
|
|DITAS
|27,98
|22.717.829
|% -8,37
|
|THYAO
|40,56
|1.952.332.840
|% 0,15
|
|SISE
|17,74
|569.502.514
|% 0,17
|
|EREGL
|33,38
|561.952.998
|% 0,66
|
|TUPRS
|235,20
|533.199.900
|% -1,18
|
|ASELS
|24,34
|493.553.404
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,64
|395.129.043
|% -0,38
|
|ODAS
|2,42
|310.585.878
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|98.682.948
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|349.454.987
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,93
|484.567.370
|% -0,45
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8259
|14,8306
|% 0,28
|
|Euro
|15,6631
|15,6749
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,5708
|18,6640
|% 1,13
|
|Frank
|15,2406
|15,3324
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9410
|3,9607
|% 0,30
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,78
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,65
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|