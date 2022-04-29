METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:01
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025430
BIST
14:002.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,80
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:0014,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0468
|Açılış
|: 14,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8373
En Düşük
14,7579
14:0015,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1109
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:00913,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,73
|Açılış
|: 913,19
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,28
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EGSER
|23,76
|50.949.674
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.788.186
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|7.922.045
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.391.297
|% 9,95
|
|BMSCH
|8,48
|75.839.392
|% 9,84
|
|LIDER
|22,86
|84.293.729
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|15.421.775
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|24.476.132
|% -8,31
|
|FORMT
|1,41
|11.904.951
|% -7,24
|
|THYAO
|40,56
|2.256.610.616
|% 0,15
|
|TUPRS
|234,50
|665.064.349
|% -1,47
|
|EREGL
|33,36
|653.743.619
|% 0,60
|
|SISE
|17,75
|640.096.767
|% 0,23
|
|ASELS
|24,40
|582.748.271
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,61
|558.153.100
|% -1,51
|
|ODAS
|2,42
|333.115.887
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|125.167.488
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,87
|383.641.866
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,91
|549.554.045
|% -0,67
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8324
|14,8364
|% 0,32
|
|Euro
|15,6620
|15,6691
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5839
|18,6771
|% 1,20
|
|Frank
|15,2197
|15,3113
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9422
|3,9619
|% 0,33
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,44
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.068
|6.159
|87,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|85,98
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|41,60
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,80
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,55
|