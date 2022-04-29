METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:01
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025437
BIST
15:142.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -13,97
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:1414,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0577
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8473
En Düşük
14,7579
15:1415,6345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0763
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:14913,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 13,45
|Açılış
|: 913,94
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:14
|EGSER
|23,76
|51.876.100
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.044.255
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.187.258
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.399.017
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.455.714
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.495.903
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.286.137
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,92
|28.048.119
|% -8,57
|
|TKFEN
|19,57
|492.389.434
|% -6,72
|
|THYAO
|40,60
|2.651.013.856
|% 0,25
|
|AKBNK
|8,86
|790.172.367
|% -1,23
|
|SISE
|17,82
|770.914.478
|% 0,62
|
|TUPRS
|234,00
|758.808.587
|% -1,68
|
|EREGL
|33,38
|758.665.976
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,63
|670.786.291
|% -0,75
|
|ODAS
|2,44
|407.255.603
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|170.544.629
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|525.536.907
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|790.172.367
|% -1,23
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8392
|14,8473
|% 0,39
|
|Euro
|15,6297
|15,6345
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,5879
|18,6811
|% 1,23
|
|Frank
|15,2199
|15,3116
|% 0,47
|
|Riyal
|3,9440
|3,9638
|% 0,38
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|20,89
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,70
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.054
|6.204
|102,23
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|49,46
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|24,73
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
15:14
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15:29MERIT
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