METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025442
BIST
14:422.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -19,10
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
14:4214,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0491
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:4215,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1017
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:42914,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 13,84
|Açılış
|: 914,33
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,73
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:40
|CEMTS
|25,96
|35.927.020
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|51.351.930
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.148.267
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.371.413
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.450.252
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.415.805
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|26.855.247
|% -8,31
|
|FORMT
|1,41
|13.766.734
|% -7,24
|
|THYAO
|40,58
|2.494.384.999
|% 0,20
|
|EREGL
|33,38
|717.079.780
|% 0,66
|
|TUPRS
|233,90
|715.953.250
|% -1,72
|
|SISE
|17,76
|710.899.217
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,86
|699.367.945
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,61
|605.768.468
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|385.233.570
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|152.186.214
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,84
|481.245.326
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|699.367.945
|% -1,23
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8371
|14,8426
|% 0,36
|
|Euro
|15,6393
|15,6485
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,5992
|18,6924
|% 1,29
|
|Frank
|15,2146
|15,3063
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,38
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|22,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,35
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.167
|95,00
|
|Tam
|6.047
|6.197
|95,27
|
|Yarım
|2.923
|2.998
|46,09
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|23,05
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,49
|
Seans Raporu
14:40
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14:53XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 16, 686.00 milyon TL de
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14:50PNSUT
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 206 adet işlem
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14:49ENJSA
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 726, 047 adet işlem