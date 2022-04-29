METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025444
BIST
14:262.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,33
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:2614,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0494
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:2615,6732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1150
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:26913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,29
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,50
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:26
|CEMTS
|25,96
|35.905.292
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|51.316.552
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.080.505
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.396.318
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.356.532
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.377.785
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|31.208.855
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,84
|26.188.171
|% -8,83
|
|FORMT
|1,41
|13.452.749
|% -7,24
|
|THYAO
|40,60
|2.433.484.757
|% 0,25
|
|TUPRS
|234,80
|703.102.774
|% -1,34
|
|EREGL
|33,38
|699.682.174
|% 0,66
|
|SISE
|17,76
|693.506.919
|% 0,28
|
|ASELS
|24,36
|627.962.663
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,62
|576.167.450
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|375.666.866
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|131.435.000
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,86
|441.082.613
|% -1,02
|
|AKBNK
|8,92
|625.588.605
|% -0,56
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8366
|14,8390
|% 0,33
|
|Euro
|15,6641
|15,6732
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5989
|18,6922
|% 1,29
|
|Frank
|15,2110
|15,3026
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% 0,37
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,71
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.037
|6.188
|85,64
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|41,43
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,72
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,17
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,72
|