METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2022 13:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025447
BIST
15:152.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,24
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:1514,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0579
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8475
En Düşük
14,7579
15:1515,6366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0784
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:15914,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 13,83
|Açılış
|: 914,32
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:13
|CEMTS
|25,96
|36.044.255
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|51.876.100
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.187.258
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.399.017
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.455.714
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.498.235
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.435.569
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|28.090.415
|% -8,31
|
|TKFEN
|19,58
|494.344.240
|% -6,67
|
|THYAO
|40,64
|2.666.566.486
|% 0,35
|
|AKBNK
|8,87
|797.709.544
|% -1,11
|
|SISE
|17,84
|777.870.958
|% 0,73
|
|TUPRS
|234,10
|761.049.270
|% -1,64
|
|EREGL
|33,38
|760.574.212
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,62
|670.794.175
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|407.256.028
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|170.574.415
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|526.268.550
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,87
|797.709.544
|% -1,11
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8407
|14,8471
|% 0,39
|
|Euro
|15,6282
|15,6389
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,5877
|18,6809
|% 1,23
|
|Frank
|15,2227
|15,3144
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9441
|3,9639
|% 0,38
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|21,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|14,89
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|107,27
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|51,89
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|25,95
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,34
|
Seans Raporu
15:13
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15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 3 kaybederek (% -0.64 ) 2, 690
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15:28XU100
Endeks 2, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 18, 604.00 milyon TL de
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15:26ACSEL
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 200 adet işlem
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15:23XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 18, 339.00 milyon TL de
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15:22PETUN
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 403 adet işlem