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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor

26.03.2024 16:17
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Frank 35,8930 36,0729 % -0,51  
Riyal 8,6428 8,6861 % -0,10  
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Gümüş ONS 24,54 24,57 % 0,66  
Platin 904,18 905,81 % 0,66  
Paladyum 998,41 1.000,87 % 0,66  
Brent Pet. 85,90 85,90 % 0,66  
Altın Ons 2.182,24 2.182,57 % 0,66  
Seans Raporu 17:36
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