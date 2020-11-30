***METRO* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 21:11
***METRO******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.11.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 2,12-2,26 TL fiyat aralığından 9.599.713-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.597.320-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.11.2020 tarihi itibariyle % 2,67 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/11/2020 9.599.713 -1.597.320 8.002.393 0 8.002.393 % 0 % 0 % 2,67 % 2,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890644
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05447,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,51
|Açılış
|: 447,04
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.241
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8085
|7,8174
|% 0,05
|
|Euro
|9,3247
|9,3469
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3997
|10,4518
|% 0,41
|
|Frank
|8,5926
|8,6444
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0770
|2,0874
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-8,07
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem