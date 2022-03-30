***METRO* *BALAT* *VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.03.2022 09:15
***METRO******BALAT******VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BALAT, METRO, VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013909
BIST
12:392.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,58
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
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2.234
En Düşük
2.213
12:3914,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1021
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
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14,6748
En Düşük
14,5332
12:3916,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
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|Açılış
|: 16,3300
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3753
En Düşük
16,1459
12:39904,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,60
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.880.176
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,92
|3.016.561
|% 8,59
|
|ADESE
|0,78
|59.377.744
|% 8,33
|
|DESA
|14,40
|19.546.716
|% 7,95
|
|CEOEM
|14,34
|94.394.040
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.993.674
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.960.604
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,73
|24.819.974
|% -5,86
|
|THYAO
|31,52
|2.059.399.446
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|ASELS
|24,58
|1.201.484.414
|% 2,76
|
|SISE
|15,31
|876.808.980
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.857.891
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|662.930.580
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,17
|161.426.182
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|212.891.049
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.852.482
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.263.181.353
|% 0,58
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6624
|14,6748
|% 0,70
|
|Euro
|16,3478
|16,3593
|% 1,08
|
|Sterlin
|19,2343
|19,3307
|% 1,12
|
|Frank
|15,7798
|15,8749
|% 1,22
|
|Riyal
|3,8951
|3,9146
|% 0,60
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,11
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.970
|6.118
|44,50
|
|Yarım
|2.885
|2.960
|21,53
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,42
|