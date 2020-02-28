***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:08
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822531
BIST
11:19104.819
En Yüksek
|Değişim
|: -5,07%
|| -5.599,87
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
11:196,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:196,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0590
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:19328,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,24
|Açılış
|: 328,46
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,28
|8.044.401
|% 13,60
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,66
|4.272.061
|% 8,28
|
|OYLUM
|3,05
|2.498.803
|% 7,39
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,20
|325.991.852
|% -7,82
|
|ASELS
|26,38
|209.075.321
|% -5,72
|
|GARAN
|9,43
|79.408.731
|% -7,46
|
|PETKM
|3,63
|76.110.597
|% -2,94
|
|KRDMD
|2,61
|68.697.204
|% -4,40
|
|IHLGM
|1,21
|66.477.181
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,36
|67.659.803
|% -7,48
|
|CEMAS
|1,12
|34.046.228
|% -8,20
|
|YKBNK
|2,30
|68.332.237
|% -6,12
|
|THYAO
|11,20
|325.991.852
|% -7,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0050
|8,0451
|% 0,43
|
|Frank
|6,4316
|6,4703
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6576
|1,6659
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-0,15
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,46
|50,46
|-1,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, GARAN
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KOZAA, TUPRS
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5462, 74 kaybederek (% -5.24 ) 98, 870
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK
-
11:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, YONGA, KERVN, EMNIS, UFUK, TACTR, MERIT, ISBIR, MEGAP, MEMSA