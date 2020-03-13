***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:43
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828112
BIST
10:4295.225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.585,88
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
95.249
En Düşük
91.644
10:426,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0306
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:427,0302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0427
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:42321,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,80
|Açılış
|: 321,42
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|SALIX
|3,80
|380
|% 5,56
|
|RTALB
|2,91
|28.802.894
|% 5,43
|
|AKGRT
|5,05
|956.356
|% -15,55
|
|HUBVC
|14,40
|4.392.130
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ASELS
|24,34
|198.769.020
|% -0,08
|
|THYAO
|8,53
|158.011.142
|% 0,59
|
|GARAN
|9,03
|115.408.734
|% 3,32
|
|YKBNK
|2,17
|61.358.109
|% 1,88
|
|AKBNK
|6,43
|54.676.656
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,17
|61.358.109
|% 1,88
|
|TSKB
|0,94
|24.348.451
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,01
|46.899.357
|% 0,50
|
|KARSN
|1,27
|25.366.651
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|21.338.689
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8876
|7,9272
|% -0,29
|
|Frank
|6,6311
|6,6710
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6697
|1,6780
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,28
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,61
|15,65
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,28
|34,28
|1,06
|
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