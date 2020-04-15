***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:00
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838237
BIST
14:1996.557
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -1.993,06
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:196,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0563
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:197,5017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0163
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:19380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,57
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.113.502
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.789.778
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.397.952
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.813.561
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.815.775
|% -9,76
|
|THYAO
|10,69
|1.844.115.438
|% -1,93
|
|PGSUS
|59,95
|1.498.465.158
|% -2,68
|
|ASELS
|26,50
|1.367.775.323
|% -2,86
|
|GARAN
|8,37
|681.695.982
|% -2,45
|
|TSPOR
|5,42
|565.981.967
|% 4,23
|
|THYAO
|10,69
|1.844.115.438
|% -1,93
|
|YKBNK
|1,97
|278.171.375
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|199.916.975
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,03
|128.136.161
|% -6,36
|
|IHLAS
|0,63
|69.689.685
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5663
|8,6092
|% -0,17
|
|Frank
|7,0846
|7,1273
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,48
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.492
|12,00
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,30
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|5,90
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
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|B. Petrol
|28,44
|28,44
|-1,16
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