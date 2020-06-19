***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 10:37
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851941
BIST
10:26114.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.717,34
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:266,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:267,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:26381,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,70
|Açılış
|: 381,57
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|TCELL
|17,85
|482.928.659
|% 9,98
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KRDMA
|3,37
|37.113.633
|% 8,71
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|1.942.445
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|8.886.236
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,15
|839.850.402
|% 3,62
|
|TCELL
|17,85
|482.928.659
|% 9,98
|
|GARAN
|8,22
|235.754.060
|% 1,11
|
|TKFEN
|17,40
|218.576.017
|% 6,10
|
|ASELS
|32,62
|204.520.741
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,15
|839.850.402
|% 3,62
|
|TSKB
|1,29
|88.765.468
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|154.650.565
|% 1,49
|
|GARAN
|8,22
|235.754.060
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,37
|66.875.176
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5057
|8,5484
|% 0,16
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|8,46
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.497
|11,00
|
|Tam
|2.549
|2.562
|11,20
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|5,50
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,80
|
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