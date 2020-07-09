***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:05
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858253
BIST
16:57118.594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -118,40
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
16:576,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
16:577,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
16:57400,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,30
|Açılış
|: 400,21
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.880.149
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.922.693
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.856.019
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|24.041.669
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.277.996
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.244.362
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.276.680
|% -9,93
|
|EDIP
|2,43
|29.092.548
|% -9,67
|
|MRGYO
|2,43
|20.342.485
|% -9,67
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,59
|3.252.136.860
|% 3,45
|
|THYAO
|11,74
|1.527.562.545
|% 3,80
|
|TRKCM
|4,67
|1.220.168.450
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.126.213.281
|% -1,75
|
|ODAS
|2,70
|1.028.370.386
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,24
|1.126.213.281
|% -1,75
|
|SISE
|6,59
|3.252.136.860
|% 3,45
|
|ODAS
|2,70
|1.028.370.386
|% -0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.220.168.450
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,23
|729.790.497
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6638
|8,7073
|% 0,48
|
|Frank
|7,2867
|7,3306
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|5,27
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,18
|
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