***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:33
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882995
BIST
10:461.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.209
10:467,7973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7922
10:469,2531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2468
10:46481,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,83
|Açılış
|: 481,65
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KARTN
|1.125,70
|863.412
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|63.388.294
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.509.953
|% 9,98
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|112.807.491
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,64
|354.116.582
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,02
|210.866.059
|% 2,54
|
|GARAN
|7,49
|189.042.205
|% -0,53
|
|ESEN
|20,80
|169.166.770
|% 4,05
|
|DGKLB
|3,27
|147.236.436
|% 3,15
|
|TSKB
|1,64
|354.116.582
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,02
|210.866.059
|% 2,54
|
|DGKLB
|3,27
|147.236.436
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,36
|104.755.225
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,51
|100.753.401
|% -0,79
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7928
|7,7973
|% -0,20
|
|Euro
|9,2461
|9,2531
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2272
|10,2785
|% -0,13
|
|Frank
|8,5809
|8,6326
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0742
|2,0846
|% -0,12
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|0,14
|