***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:31
***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883668
BIST
13:451.174
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:458,0661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0990
|Açılış
|: 8,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:459,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:45493,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,89
|Açılış
|: 493,09
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KARTN
|1.362,00
|164.766.825
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.130.925
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.471.889
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.320.966.190
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|524.185.434
|% -2,12
|
|FENER
|38,98
|519.200.188
|% 2,69
|
|SISE
|6,63
|455.683.624
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|421.678.878
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.320.966.190
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,88
|374.292.175
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|264.176.674
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,48
|421.678.878
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|144.639.556
|% -2,34
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0630
|8,0661
|% 1,24
|
|Euro
|9,5350
|9,5407
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,4896
|10,5422
|% 1,23
|
|Frank
|8,8455
|8,8988
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1407
|2,1515
|% 1,08
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.308
|51,00
|
|Tam
|3.244
|3.325
|35,00
|
|Yarım
|1.568
|1.608
|16,93
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|