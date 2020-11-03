METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler17:21
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5056
|8,5098
|% 0,83
|Euro
|9,9719
|9,9796
|% 1,59
|Sterlin
|11,0575
|11,1129
|% 1,74
|Frank
|9,2848
|9,3408
|% 1,55
|Riyal
|2,2669
|2,2782
|% 1,02
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|10,80
|Altın Gr.
|523
|524
|9,13
|Cumhuriyet
|3.472
|3.524
|74,00
|Tam
|3.457
|3.543
|76,04
|Yarım
|1.671
|1.714
|36,78
|Çeyrek
|838
|857
|18,39
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,20
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,14
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|1,13
Seans Raporu 17:21
- 17:31OSTIM Yüzde 5.37 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 921, 773 adet işlem
- 17:30 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, YKBNK, HALKB
- 17:30 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGEEN, MEGAP, EUKYO, BALAT, VANGD, EUHOL, KONTR, VAKFN, MEGAP
- 17:30 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, TSKB, KERVN, UZERB, ISGSY, ALMAD, SERVE, MMCAS, MERKO, PRZMA
- 17:30 GRNYO, EUKYO, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında