***METRO* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
29.03.2022 11:54
***METRO******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BURSA CIMENTO 34 30/03/2022
METRO HOLDING 60 30/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013631
BIST
12:082.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 19,52
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:0814,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0816,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0888
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3705
En Düşük
16,2656
12:08911,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,45
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:06
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.519.317
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|953.510.578
|% 8,14
|
|PSGYO
|15,53
|84.379.357
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|38.867.795
|% -9,95
|
|PKENT
|230,90
|26.544.760
|% -6,33
|
|PAPIL
|20,94
|6.360.702
|% -4,03
|
|PENGD
|3,72
|27.109.109
|% -3,88
|
|KARSN
|5,58
|953.510.578
|% 8,14
|
|THYAO
|29,34
|952.491.425
|% 0,96
|
|SISE
|14,59
|743.605.393
|% 2,75
|
|KRDMD
|15,25
|663.599.203
|% 0,66
|
|ODAS
|1,88
|512.201.672
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|512.201.672
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|953.510.578
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|295.030.893
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,86
|213.010.703
|% 7,51
|
|DOHOL
|3,32
|185.691.574
|% 2,47
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8301
|14,8340
|% 0,13
|
|Euro
|16,3470
|16,3616
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,3216
|19,4185
|% -0,08
|
|Frank
|15,7714
|15,8664
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,20
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-9,03
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-71,63
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-34,65
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-17,33
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,29
|
Seans Raporu
12:06
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12:21ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 225, 305 adet işlem
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12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 01 artarak (% 0.79 ) 2, 419
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12:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PSGYO, CEOEM
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12:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, SISE
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12:20XU100
Endeks 2, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 11, 226.00 milyon TL de